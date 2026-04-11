Nel fine settimana, la comunità di Motta di Costigliole d’Asti si appresta a ospitare la XXV edizione di OrtoGiardinoVino e Dispensa, un evento che celebra le tradizioni locali e la natura. L’iniziativa coinvolge residenti e visitatori, offrendo un’occasione per scoprire prodotti tipici e approfondire le radici del territorio. La manifestazione si svolge in un contesto di festa, tra fiori, sapori e colori.

La comunità di Motta di Costigliole d’Asti si prepara a vivere un fine settimana dedicato alle radici del territorio e alla bellezza della natura, con la XXV edizione di OrtoGiardinoVino e Dispensa. L’appuntamento, che vede il coinvolgimento diretto del Comune di Costigliole d’Asti e della Pro Loco Motta, si terrà tra oggi, sabato 11 aprile, e domani, domenica 12 aprile, offrendo un percorso che intreccia florovivaismo, artigianato e tradizioni culinarie. Un programma che parte dalle nuove generazioni per arrivare alla tradizione gastronomica. L’apertura delle celebrazioni è pensata per coinvolgere le famiglie sin dal pomeriggio di questo sabato 11 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motta, tra fiori e sapori: il weekend della tradizione a colori

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