In Basilicata, le temperature si sono progressivamente alzate grazie alla presenza di un anticiclone che porta giornate di sole e stabilità. Le città di Matera e Potenza stanno vivendo condizioni di caldo crescente, con i termometri che si avvicinano o superano i 30 gradi. La diffusione di questa figura barica ha determinato un aumento delle temperature diurne e un clima più asciutto rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano che il raggiungimento di questa soglia avverrà nel corso delle prossime ore.

? Domande chiave Quando raggiungeranno esattamente la soglia dei 30 gradi in Basilicata?. Come influenzerà l'anticiclone le temperature tra Matera e Potenza?. Perché il Sud si troverà sul bordo della struttura anticiclonica?. Quali cambiamenti porterà questo clima alle attività all'aperto in Lucania?.? In Breve Matera raggiungerà 25°C con minime a 15°C tra il 22 e il 24 maggio.. Potenza vedrà massime di 21°C e minime di 10°C nel fine settimana.. Temperature lucane supereranno i 30°C entro martedì 26 maggio.. Anomalie termiche positive tra 1 e 6 gradi rispetto alle medie stagionali.. Il robusto anticiclone di matrice sub-tropicale si espande su tutta l’Europa centro-occidentale da venerdì 22 maggio 2026, portando a Matera e Potenza un clima che profuma già di estate con temperature in netto aumento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, l’anticiclone porta il caldo: sole e stabilità a Matera e Potenza

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Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, Venti Freddi, tornano Temporali, Grandine e più fresco

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