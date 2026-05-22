Il nuovo presidente della Federal Reserve ha dichiarato che il suo obiettivo principale è mantenere l'inflazione bassa e favorire la prosperità economica. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che il mandato include anche la promozione della massima occupazione, senza fornire ulteriori dettagli sulle strategie future. Nel frattempo, un ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione economica, invitando a non concentrarsi su di lui e a seguire le azioni da intraprendere.

Roma, 22 magigo 2026 – “Il nostro mandato alla Fed è promuovere la stabilità dei prezzi e la massima occupazione. Quando perseguiamo questi obiettivi con saggezza e chiarezza, con indipendenza e risolutezza, l'inflazione può essere più contenuta e la crescita più robusta”. Lo ha detto il neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, nella cerimonia di giuramento, assicurando un “approccio orientato alla riforma”. Warsh succede a Jerome Powell alla guida della Banca centrale Usa. Il giuramento di Warsh è il primo prestato alla Casa Bianca dai tempi di Alan Greenspan, nel 1987. Il neo presidente della Fed è apparso per la prima volta a un evento pubblico al fianco del presidente Donald Trump da quando il tycoon lo ha designato a gennaio, al termine di una selezione pubblica durata diversi mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Warsh è il nuovo presidente Fed: “Inflazione bassa e prosperità”. Trump: “Non guardare me, fai ciò che devi”

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Kevin Warsh nuovo presidente FED: cosa cambia per tassi e mercati

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