Kevin Warsh ha prestato giuramento come nuovo presidente della Federal Reserve durante una cerimonia alla Casa Bianca, assumendo ufficialmente il ruolo di massimo responsabile della politica monetaria negli Stati Uniti. La nomina è stata annunciata pubblicamente e confermata attraverso il rito ufficiale, dando il via al suo mandato. Durante l'evento, il presidente ha espresso chiaramente l’intenzione di mantenere l’indipendenza della Federal Reserve nel processo decisionale.

Kevin Warsh è ufficialmente il nuovo presidente della Federal Reserve dopo il giuramento appena prestato alla Casa Bianca in qualità di massimo banchiere centrale Usa. Il giuramento di Warsh è il primo prestato alla Casa Bianca dai tempi di Alan Greenspan, nel 1987. Il neo presidente della Fed è apparso per la prima volta a un evento pubblico al fianco del presidente Donald Trump da quando il tycoon lo ha designato a gennaio, al termine di una selezione pubblica durata diversi mesi. Trump: «Voglio che tu sia indipendente» Kevin Warsh è tra i pochi «ad avere le qualità giuste» per guidare la Federal Reserve e «fare un lavoro fantastico», ha detto il presidente americano Donald Trump, aprendo la cerimonia di giuramento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Kevin Warsh giura da nuovo presidente della Fed, Trump: «Voglio che tu sia indipendente»

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