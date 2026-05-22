Durante un evento al Panathlon, il campione ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera. Ha spiegato come un incontro con un meccanico abbia avuto un ruolo decisivo nel suo percorso. Ha anche parlato di un errore mentale che gli ha fatto perdere gare che aveva già in mano, provocando un cambiamento nel suo modo di affrontare le competizioni. Le sue parole hanno offerto uno sguardo diretto sulle sfide e le scelte che hanno segnato la sua esperienza sportiva.

? Domande chiave Come ha fatto un semplice incontro con un meccanico a cambiare la sua carriera?. Quale errore mentale ha causato la perdita di gare già vinte?. Perché il test delle cartucce è fondamentale per il record di Botta?. Chi sono gli avversari che minacciano il titolo mondiale in Portogallo?.? In Breve Varide Cicognani ha organizzato la sfida con la presenza del sindaco Gian Luca Zattini.. Sonia Pompeiano e Marco Tupponi hanno vinto le rispettive gare del Panathlon Club Forlì.. Botta si allena tre volte a settimana con sessioni da cento o centocinquanta colpi.. L'atleta punta a ripetere il titolo mondiale ottenuto nel 2022 in Francia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Walter Botta al Panathlon: il segreto dell’iridato verso i mondiali

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