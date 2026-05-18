Tiro a segno e convivialità | il Panathlon Club Forlì ospita il primatista Walter Botta e ci sarà una gara informale di tiro

Il Panathlon Club Forlì organizza un evento speciale giovedì 21 maggio, a partire dalle 18, presso il Poligono di proprietà di Varide. Durante l’incontro, sarà presente Walter Botta, noto come primatista nel tiro a segno. La serata prevede una gara informale aperta ai soci, che potranno cimentarsi in questa disciplina in un’atmosfera conviviale. L’iniziativa si distingue dalle consuete attività del club, offrendo un’occasione di socializzazione e di confronto tra appassionati del settore.

Il Panathlon Club Forlì rompe i tradizionali schemi per regalarsi una conviviale diversa dal solito. Giovedì 21 maggio, a partire dalle 18, tutti i soci, se lo vorranno, avranno infatti la possibilità di prendere parte a una gara informale di tiro a segno al Poligono di proprietà di Varide. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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