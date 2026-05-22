Tiro a segno protagonista al Panathlon con l' iridato Walter Botta | Ai prossimi mondiali parteciperò per vincere

Giovedì sera il Tiro a Segno è stato al centro di un evento organizzato dal Panathlon Club Forlì, con la partecipazione di Walter Botta, medaglia d’oro mondiale. L’atleta ha annunciato la sua intenzione di partecipare ai prossimi campionati mondiali con l’obiettivo di vincere. La serata è stata condotta da Varide Cicognani, ex atleta e allenatore della nazionale italiana di tiro a segno, che ha supervisionato una gara tra i soci del club.

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