Chi vota sì è perbene e gli altri? | il Pd contro il video del primo cittadino sul referedum

Un video pubblicato sui social mostra il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole con una maglietta a favore del referendum, mentre afferma di essere una persona perbene e di votare sì. Il contenuto ha suscitato reazioni politiche, con il Partito Democratico che ha criticato il messaggio e l’intenzione di influenzare l’opinione pubblica. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e nel dibattito locale.

“È un attacco alla dignità di chiunque abbia un'opinione diversa”. Ora il partito chiede delle scuse ufficiali Un video social che basta per innescare una polemica politica. Il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi finisce nel mirino del Partito Democratico per un video in cui compare con la maglietta pro-referendum: "Sono una persona perbene e voto sì". Un messaggio che per i dem non lascia spazio a interpretazioni: “È un attacco alla dignità di chiunque abbia un'opinione diversa”. Ora il centrosinistra chiede scuse ufficiali. "L’immagine, al di là del legittimo orientamento politico personale, solleva interrogativi profondi sul senso delle istituzioni e sul rispetto dovuto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: La frase choc di Gratteri e l'ultima bufala sul referendum: chi vota Sì non è una persona perbene

Il Pd addita come fascista chi vota Sì al referendum: ira dei riformisti (video)I dem diffondo sui propri social uno spot che riprende il rito del Presente con la scritta «loro votano Sì».

Una raccolta di contenuti su Chi vota

Temi più discussi: Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum, Gratteri attacca Calenda: Non ho detto che chi vota Sì è mafioso, forse non si informa o è in malafede; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere; Riforma giustizia, maggioranza coesa per il Si. Opposizione si frammenta, ecco chi vota a favore. INFOGRAFICA.

Referendum Giustizia: chi è davvero di sinistra vota sìUna riforma attesa e sacrosanta che da decenni radicali, socialisti, liberali e veri libertari hanno proposto e sostenuto. Chi invita ... lucidamente.com

Referendum, Gratteri attacca Calenda: Non ho detto che chi vota Sì è mafioso, forse non si informa o è in malafedeNicola Gratteri, noto procuratore e magistrato impegnato nella lotta alla mafia, risponde alle dichiarazioni di Carlo Calenda sul referendum sulla giustizia. Il magistrato precisa che le sue parole so ... la7.it

Chi vota Sì vuole premiare i magistrati migliori. Chi vota no vuole tenere tutto come sta. (Nella mia esperienza di giustizia ho incontrato giudici coscienziosi, ma anche alcuni Ponzio Pilato che si sono lavati le mani, perchè DECIDERE, decidere bene, È FATIC x.com

Carlo Calenda. . Votiamo da 30 anni odiando qualcuno. Ma con che risultati Capisco chi mi dice: “Certi magistrati mi fanno venire voglia di votare sì, poi penso a Meloni e Salvini che esultano e voto no.” Ma questo allora è X Factor o Sanremo. Non è politica. - facebook.com facebook