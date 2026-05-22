Volo del Ciuco 2026 di Empoli | le info

Sabato 6 giugno 2026, ad Empoli, si terrà la 545ª edizione del Volo del Ciuco, una manifestazione che si svolge tradizionalmente in Piazza Farinata degli Uberti. Questa festa storica, tra le più antiche e radicate della regione, richiama ogni anno un grande numero di partecipanti e spettatori. L’evento rappresenta un appuntamento fisso nel calendario locale e richiama visitatori da diverse zone. La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi annuali della città, attirando attenzione da parte di cittadini e appassionati.

Sabato 6 giugno 2026 Empoli tornerà a guardare il cielo. Nella cornice di Piazza Farinata degli Uberti andrà infatti in scena la 545ª edizione del Volo del Ciuco, una delle manifestazioni storiche più antiche, amate e identitarie della Toscana, capace ogni anno di richiamare migliaia di persone. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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