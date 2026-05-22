Volo del Ciuco numero 545 Empoli si prepara tra storia e innovazione E per la prima volta avrà le ali
Il volo del Ciuco numero 545 si svolgerà quest'anno a Empoli, una città con una storia lunga cinque secoli. La manifestazione include tradizioni consolidate e nuove proposte, come l'introduzione di un elemento innovativo per la prima volta. La giornata sarà caratterizzata da eventi che celebrano le radici locali, accompagnati da iniziative che puntano a rinnovare e arricchire la tradizione. L'evento si svolge nel centro della città, attirando partecipanti e visitatori interessati a scoprire il patrimonio culturale e le novità previste.
Empoli, 22 maggio 2026 – Cinquecentoquarantacinque anni di tradizione radicata strettamente nel cuore della città di Empoli e un programma che riporta in auge i grandi classici, ma che punta anche all’innovazione costante. Questo il prologo dell’imminente Volo del Ciuco, previsto per sabato 6 giugno nella solita cornice di piazza Farinata degli Uberti, ove il ciuchino planerà sopra le teste della folla riunita nel cuore del giro d’Empoli, come detto, a 545 anni dalla prima volta. Un evento atteso. L’appuntamento più atteso da ogni empolese che si rispetti sta infatti per tornare in un tripudio di associazioni e festeggiamenti che pervaderanno le vie del centro storico: come detto, però, quest’anno ci saranno anche due importanti novità ad arricchire una già variopinta rievocazione storica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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