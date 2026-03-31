Scoppio del Carro 2026 | tutte le info

Domenica 5 aprile 2026, in occasione della Pasqua, Firenze ospiterà nuovamente lo spettacolo tradizionale dello Scoppio del Carro. L’evento si svolgerà nel centro storico della città, coinvolgendo alcune strade e piazze principali. La celebrazione prevede il trasporto e l’illuminazione del carro, con coinvolgimento di gruppi e comitati locali. Nessun'altra modifica alle modalità di svolgimento è stata comunicata fino a questo momento.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Domenica 5 aprile 2026, in occasione della Pasqua, Firenze rinnova l’appuntamento con lo Scoppio del Carro. Questa festa risale ai lontani tempi della prima crociata e, in particolare, al ritorno da Gerusalemme del capitano fiorentino Pazzino dei Pazzi che porto con sé tre scaglie di pietra del santo Sepolcro. Le tre pietre venivano usate per trarne una scintilla di fuoco "novello" distribuito alle famiglie fiorentine, dopo la benedizione, per riaccendere il focolare domestico. Si diffuse in tal modo a Firenze l'uso di distribuire al clero e al popolo il "fuoco santo" come segno di Resurrezione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Carnevale 2026 a Empoli, tutte le infoNel 2025 è stata la prima edizione che ha riportato le feste di Carnevale in città, dopo anni di sospensione. Top 5 Fastest Cars (2026) Extreme Car Driving Simulator| Una raccolta di contenuti su Scoppio del Carro 2026 tutte le info Temi più discussi: Scoppio del Carro; Pasqua 2026 a Firenze: suggerimenti per le vacanze; Le gite fuori porta perfette per Pasqua: 3 mete da raggiungere in treno con la promo Italo 2×1; Pasqua e scoppio del Carro a Figline Valdarno. Pasqua 2026 a Firenze: suggerimenti per le vacanzePer un regalo last minute, le Gift Card UCI restano una garanzia per ogni appassionato di cinema. nove.firenze.it Lo Scoppio del Carro a FirenzeA Firenze il cuore dei festeggiamenti è senza dubbio lo Scoppio del Carro, la più antica tradizione popolare f ... lanazione.it Dal celebre Scoppio del Carro a Firenze alla suggestiva Processione Buia di Radicofani, passando per la benedizione del mare a Porto Santo Stefano o alla sfilata delle Paniere a Santa Maria a Monte: la Pasqua in Toscana è un mosaico di riti spettacolar - facebook.com facebook #dalterritorio #scoppiodelcarro Comune di #Rufina Sabato 28 marzo alle ore 11, alla Biblioteca Comunale G. C. Montagni verrà inaugurata la mostra fotografica “La Pasqua, la colombina e la tradizione dello scoppio del carro di Rufina”. INFO: tinyurl.com/5d4j x.com