L’Italia ha battuto la Serbia in una partita di volley femminile durata cinque set, con il punteggio di 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12), nella prima amichevole del quadrangolare di Genova. Si tratta del terzo successo consecutivo per le azzurre in questa fase di preparazione, dopo le vittorie contro la Francia nelle partite disputate tra Biella e Novara. È stato inoltre rinviato l’esperimento con l’atleta Antropova.

L’Italia ha sconfitto la Serbia per 3-2 (25-23; 22-25; 22-25; 25-20; 15-12) nella prima amichevole del quadrangolare di Genova, infilando il terzo successo consecutivo in questi test di apertura della stagione dopo le due affermazioni di settimana scorsa contro la Francia tra Biella e Novara. La nostra Nazionale è riuscita ad avere la meglio dopo oltre due ore di battaglia, riuscendo a recuperare da 1-2 e ottenendo un risultato favorevole contro una delle grandi rivali in campo internazionale, anche se entrambe le compagini erano prive di diverse titolari. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica sono prive... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, l’Italia batte la Serbia in modalità maratona. Rinviato l’esperimento Antropova

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Italy vs. Serbia | VNL 2025 - Full Match | Week 3

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