Volata Champions | la Roma mette pressione a Juve e Milan

La corsa alla qualificazione in Champions League si fa sempre più intensa, con quattro squadre coinvolte in una sfida serrata. La lotta si svolge tra le prime della classifica, con ogni risultato che può cambiare gli equilibri e modificare le posizioni finali. Le partite più imminenti sono decisive per determinare chi riuscirà a conquistare un posto nella competizione europea più importante.

La corsa per la prossima Champions League entra nella sua fase più brutale e imprevedibile, trasformandosi in una partita a scacchi a quattro dove il margine d’errore è stato azzerato. Dopo l’ultimo turno di campionato, i posti ancora a disposizione nel tabellone d’élite del calcio europeo si riducono a due, scatenando una bagarre che coinvolge Milan, Juventus, Roma e la mina vagante Como. Se i giallorossi sembrano aver ritrovato la condizione atletica ideale, il crollo verticale della gestione Allegri e l’inatteso ko dei rossoneri contro il Sassuolo hanno rimescolato le gerarchie di una classifica che, fino a poche settimane fa, appariva cristallina.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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