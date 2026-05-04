Milan Juve Como e Roma | la volata per il 4° posto Champions si decide negli scontri diretti

A tre turni dalla conclusione del campionato, la corsa al quarto posto per la qualificazione in Champions League si riempie di incertezza. Le sfide tra le squadre di testa, tra cui Milan, Juventus, Como e Roma, sono decisive e influenzano direttamente la classifica. I risultati più recenti hanno complicato ulteriormente la situazione, lasciando aperto il discorso sul posizionamento finale. La lotta si concentra sugli scontri diretti tra le squadre coinvolte.

A tre giornate dalla fine del campionato, gli ultimi risultati rendono ancora più incerto il piazzamento tra le prime quattro. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti e chi sta messo meglio in classifica avulsa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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