Hashish nascosto in un furgone per le consegne | sequestrati 37 chili

Un pacco contenente hashish, nascosto in un furgone per le consegne, è stato sequestrato con circa 37 chili di droga. La procura di Genova ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, in seguito al ritrovamento che ha ricordato altri sequestri di stupefacenti effettuati in aeroporto. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

La guardia di finanza intercetta la spedizione proveniente da Barcellona e diretta a Roma. Aperta un'inchiesta, possibile collegamento con altri sequestri di droga Nei giorni scorsi, durante un apparente normale controllo, i militari della guardia di finanza di Sestri Ponente, hanno sequestrato da un furgone di una nota ditta di spedizioni, un pacco contenente sei colli in cui erano occultati circa 37 chili di droga, la maggior parte hashish, e 2,5 chili di marijuana. Il conducente, interrogato, ha detto di non saperne niente ed è stato creduto. A chi guida i furgoni, infatti, non è consentito di ispezionare la merce che viene caricata. Il pacco intercettato proveniva da Barcellona ed era diretto a Roma, ma sia il mittente che il destinatario non corrispondono a persone fisiche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Oltre due chili di hashish in uno zaino nascosto nell'armadio: 40enne arrestato

Massafra, sequestrati 5 chili di hashish: arrestato un 34enneAncora un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio jonico grazie all’azione dei Carabinieri.

Una raccolta di contenuti su Hashish nascosto.

Temi più discussi: Emporio della droga al Portuense, il giro di spaccio di hashish e marijuana di una 57enne (video); Oltre un chilo di hashish nascosto in auto: due arresti della Guardia di finanza; Quasi un chilo di hashish nascosto nel motore: due arresti dopo il controllo sulla provinciale; Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferia.

Hashish nascosto in un furgone per le consegne: sequestrati 37 chiliLa guardia di finanza intercetta la spedizione proveniente da Barcellona e diretta a Roma. Aperta un'inchiesta, possibile collegamento con altri sequestri di droga ... genovatoday.it

Mezzo etto di hashish nascosto nei cespugli in piazza PeruginoLa sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti. Il ritrovamento nell’ambito dell’operazione Alto impatto, che ha visto all’opera la polizia di Stato insieme alle altre forze dell’ordine ... triesteprima.it

Modena sotto stretta: blitz nei parchi e alla stazione, droga sequestrata e Daspo urbani Controlli a tappeto della Polizia locale nelle aree più sensibili: hashish nascosto nei cespugli, giovani segnalati e uno che vendeva smartphone falso smascherato in strada - facebook.com facebook