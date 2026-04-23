Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato nel centro di spedizione mentre ritirava un pacco contenente 10 chili di hashish. Durante le operazioni di sequestro, sono stati trovati e sequestrati complessivamente 23 chili di sostanza stupefacente. La polizia ha fermato l’individuo e ha sequestrato la droga, che era destinata a essere consegnata. L’arresto è stato confermato dalle forze dell’ordine.

Stava ritirando un pacco, in un centro di spedizione, dove all'interno c'erano ben 10 chili di hashish. In casa, dove sono state subito estese le perquisizioni, aveva altri 13 chili di “roba”, fra hashish e marijuana, e 86 mila euro. L'agrigentino è stato bloccato e arrestato in flagranza di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Bloccato in un centro di spedizione mentre ritira il pacco con 10 chili di hashish: sequestrati 23 chili di roba, un arresto; Centro, tra ostacolo e orizzonte; Suio Terme, bambino di sette anni muore annegato in piscina: è stato bloccato da un bocchettone; Centro Ilma, il paradosso del gigante buono bloccato dalla burocrazia.

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Vorrei segnalare che AmbientalMente Lecco mi ha bloccato e come me altre diverse persone che non condividono alcune loro posizioni. Interessante sarebbe conoscere il criterio per tale blocco e quali siano le caratteristiche per poter essere ammessi. Il diba - facebook.com facebook