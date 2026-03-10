Percorsi di legalità al Gentile palcoscenico con la Polizia
Al Teatro Gentile di Fabriano, a partire dalle 9, si svolge la seconda edizione di
Oggi (dalle 9) il Teatro Gentile di Fabriano si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per la seconda edizione di "Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato". L’iniziativa, nata per promuovere la cultura della cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, approda nella città della carta grazie alla sinergia tra la questura di Ancona e il Comune di Fabriano, portando i temi della sicurezza direttamente al cuore delle nuove generazioni. Il progetto vanta una struttura istituzionale di alto profilo, coinvolgendo diverse articolazioni della Polizia di Stato: dalla Stradale alla Ferroviaria, passando per la Scientifica, la Sicurezza Cibernetica, l’Oscad. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Oltre il confine del metal detector, percorsi di prevenzione con personale sanitario e Polizia di Stato: l'importanza di promuovere l'Educazione emotiva e l'Educazione alla legalità
