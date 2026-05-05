Cosa: Lo spettacolo teatrale Pazze d’amore, un’intensa riflessione storica e contemporanea sulla violenza di genere e sull’internamento manicomiale femminile. Dove e Quando: Al Teatro del Lido di Ostia il 7 maggio 2026, e presso l’Accademia Santa Rita di Acilia il 9 e 10 maggio 2026. Perché: Per riscoprire un capitolo rimosso e doloroso della storia italiana attraverso una performance corporea e simbolica, capace di denunciare gli stereotipi sessisti di ieri e di oggi. Il panorama teatrale e culturale del litorale romano si arricchisce di un appuntamento di straordinaria valenza civile, oltre che artistica. Dal 7 al 10 maggio 2026, nei teatri di Ostia e Acilia, andrà in scena Pazze d’amore, il nuovo e coraggioso progetto performativo realizzato e prodotto dalla compagnia LABirinti APS.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Pazze d’amore: voci dal manicomio al palcoscenico

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Si parla di: Ostia, Pazze d’amore porta in scena le voci negate: quando essere libere significava essere rinchiuse; Ostia, Pazze d'amore quando amore e libertà facevano rima con pazzia, il 7 maggio al teatro del Lido.