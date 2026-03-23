Dal seggio di San Severino Marche al lento ritorno sulla scena pubblica. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi riemerge dopo un periodo doloroso e difficile segnato da processi, salute e vita privata Affaticato e visibilmente stanco, ma presente.Vittorio Sgarbinon ha rinunciato al voto e si è presentato al seggio diSan Severino Marcheper il referendum sulla giustizia del 2026. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, che segnauna delle sue prime apparizioni pubblichedopo mesi complessi. Il critico d’arte, da tempo residente nel comune marchigiano di cui è stato anche sindaco negli anni ’90, ha votato alla sezione numero 9, accompagnato alla cabina elettorale dalla sindacaRosa Piermattei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vittorio Sgarbi riappare pubblicamente: il voto a San Severino Marche

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