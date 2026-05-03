Cosa c’è dietro il ritorno pubblico di Vittorio Sgarbi

A Ferrara, in occasione dei 150 anni del Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi è tornato a parlare in pubblico. Con un intervento caratterizzato da toni misurati e riflessioni approfondite, ha attirato l’attenzione dei presenti. La sua presenza ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e i media, mentre si discute su eventuali motivazioni dietro questa sua apparizione pubblica.

A Ferrara, in occasione dei 150 anni del Corriere della Sera, Sgarbi torna in scena con parole misurate e pensieri maturi che lasciano il segno nel pubblico L’occasione è quella della Festa per i 150 anni del Corriere della Sera, una cornice che mescola memoria e presente, dove il critico si presenta visibilmente coinvolto, quasi sollevato nel ritrovare il contatto diretto con il pubblico. Le sue parole non inseguono la provocazione ma si muovono su un registro più intimo, tra riflessioni sulla solitudine e sull’inevitabile confronto con la morte, affrontata senza retorica e senza paura, come una condizione che appartiene al naturale ordine delle cose.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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