Caso Vito Fazzi l’Asl alla Cgil | Nessun caos interventi in corso e percorsi sicuri
La direzione del presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce ha risposto alle segnalazioni della Cgil Fp riguardo a possibili disagi all’interno della struttura. In una comunicazione ufficiale, ha spiegato che non si tratta di situazioni di caos, ma di interventi in corso che prevedono percorsi di lavoro sicuri e controllati. La nota fornisce una panoramica aggiornata sulle attività di ristrutturazione e sui lavori in atto, rassicurando sulla regolare funzionalità del presidio.
LECCE – La direzione del presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce interviene per fare chiarezza sui presunti disagi segnalati dalla Cgil Fp, offrendo una ricostruzione dettagliata dello stato della struttura e dei cantieri in corso. Al centro del dibattito ci sono la chiusura di un importante. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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