Vitamina D | i 5 sintomi più comuni di una sua carenza
La carenza di vitamina D può manifestarsi attraverso alcuni sintomi frequenti, come sensazioni di stanchezza persistente, sudorazione eccessiva e dolore alle articolazioni. Questi segnali, spesso sottovalutati, sono associati a bassi livelli di questa vitamina nel corpo. Non sempre sono facilmente riconoscibili come legati a una carenza, ma la presenza di uno o più di questi sintomi può indicare la necessità di approfondire i livelli di vitamina D attraverso controlli medici.
La vitamina D è insostituibile per l'organismo: mantiene ossa sane, favorisce l’assorbimento del calcio, irrobustisce il sistema immunitario, modula la crescita cellulare e aiuta a contenere i processi infiammatori. Il problema è che non si trova naturalmente in molti alimenti e, proprio per questo, una carenza è piuttosto frequente nella popolazione generale. Una quota della vitamina D viene prodotta dall’organismo attraverso l’esposizione alla luce solare, con importanti variazioni però in base a stagione, condizioni meteo, orario e altre variabili. Anche l'alimentazione, pur se in misura limitata, gioca un ruolo,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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