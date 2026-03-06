Uganda | 2.000 madri salvate dalla carenza di vitamina D

Oggi, nel Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli, si tiene un evento dedicato alla salute delle madri ugandesi. Si tratta di un incontro che coinvolge circa 2.000 donne, tutte vittime di una grave carenza di vitamina D. L’appuntamento mira a sensibilizzare e informare sulle problematiche legate a questa condizione, offrendo anche supporto e risorse concrete alle donne presenti.

Oggi, venerdì 6 marzo 2026, il Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli ospita un appuntamento cruciale per la salute delle madri africane. L'iniziativa Non mine, ma vitamine – Azioni per l'Africa si svolge nella Sala Nugnes con l'obiettivo di lanciare la campagna Adotta una mamma. L'evento, previsto dalle 15:30 alle 18:00, mira a raccogliere fondi per il progetto MAMA TRIAL in Uganda, destinato a supportare 2.000 donne incinte attraverso la prevenzione della carenza di vitamina D e l'accesso ai trasporti sanitari. Dati Sanitari e la Crisi Materna in Uganda La realtà che emerge dai dati presentati è allarmante: la mortalità materna in Uganda rimane drammaticamente elevata, creando un'emergenza sanitaria che richiede interventi immediati.

