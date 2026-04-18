La squadra di calcio di Vis, dopo 85 anni di trasferte senza vittorie, si prepara a sfidare questa statistica a Ravenna. Nonostante le assenze di diversi giocatori esperti, la formazione si impegna a conquistare un risultato positivo. L'allenatore Stellone ha deciso di affidarsi a Machin, ritenuto determinante per la partita. La sfida si svolgerà in un contesto caratterizzato da aspettative e voglia di impresa.

La Vis a Ravenna in ottantacinque anni di trasferte non ha mai vinto. Oggi nonostante le assenze di tanti senatori proverá a sfatare anche questo tabù. Dopo la vittoria per 1 a 0 dell’andata Stellone sogna il bis e alla vigilia non si è tirato indietro: "All’andata avevamo disputato una tra le nostre migliori prestazioni casalinghe stagionali. A Ravenna vogliamo i tre punti, così da non farci raggiungere da quelle sotto e mantener viva la speranza di accorciare da quelle sopra di noi in classifica". Tanti però gli assenti: "Causa acciacchi, oltre a Paganini, Vezzoni, Rizza e Lari non sarà a disposizione nemmeno Pucciarelli. Di Paola, non al meglio, partirà dalla panchina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis, voglia di impresa a Ravenna. Stellone innesca Machin: "Decisivo"

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