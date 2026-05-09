La squadra si avvia verso la conclusione della stagione, con gli ultimi allenamenti in programma prima della cena di fine anno. La gestione tecnica sembra essere sempre più nelle mani di Gennari, che ha guidato il team durante questa fase. La settimana finale si svolgerà con sessioni di allenamento regolari, seguite dall’appuntamento conviviale per festeggiare i risultati ottenuti.

La prossima sarà l’ultima settimana di allenamenti per la Vis e si concluderà con la cena di fine stagione. Roberto Stellone intanto ha cominciato a svuotare gli armadietti. La sua esperienza a Pesaro è di fatto conclusa con l’accordo di rescissione consensuale, mentre la squadra è sempre più in mano ad Andrea Gennari, candidato principale alla promozione al ruolo di primo allenatore dei biancorossi e fresco di iscrizione al supercorso Uefa A di Coverciano, iniziato da pochi giorni. Al di là dei risultati, la rottura con Stellone si inquadra nel processo di adeguamento della Vis ai nuovi parametri di iscrizione al campionato, che impongono...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis, la squadra sempre più in mano a Gennari

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