Virtus travolta a Trento | la Dolomiti Energia domina Gara 3 e si porta in vantaggio nella serie

Nella terza partita dei quarti di finale dei playoff Scudetto, la Virtus Bologna ha subito una pesante sconfitta in trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino. La squadra di casa ha dominato l’incontro, portandosi avanti nella serie. La partita si è conclusa con un risultato che mette la Virtus in una posizione difficile, mentre la Dolomiti Energia si prepara a giocare la prossima sfida con un vantaggio di tre vittorie a zero.

Serata da dimenticare per la Virtus Olidata Bologna, che cede nettamente in casa della Dolomiti Energia Trentino nella terza sfida dei quarti di finale dei playoff Scudetto. Al Il T Quotidiano Arena finisce 102-85 per i padroni di casa guidati da coach Cancellieri, capaci di imporre il proprio. 🔗 Leggi su Today.it

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