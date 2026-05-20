Serie A Virtus Bologna-Trento 84-87 highlights | colpaccio della Dolomiti Energia

Nella partita di Serie A tra Virtus Bologna e Trento, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 87-84, portando la serie sul pareggio di 1-1. Trento ha conquistato il successo con una prestazione significativa di Khalif Battle, che ha segnato 22 punti. La partita ha visto un equilibrio tra le due squadre, con continui scambi di vantaggio fino alla conclusione. La vittoria di Trento rappresenta un risultato importante nel corso della serie.

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