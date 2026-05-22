La Virtus si prepara ad affrontare la trasferta a Trento senza il capitano Pajola, che si sottoporrà a un intervento di artroscopia al menisco. L'assenza del giocatore si aggiunge alle difficoltà causate dagli infortuni ai principali pilastri della squadra, che sono stati costretti a fermarsi. La formazione dovrà trovare soluzioni per coprire il vuoto lasciato da Pajola e per affrontare la fisicità dell’avversario, considerando anche le scelte tecniche per sostituire i giocatori indisponibili.

? Punti chiave Come potrà la Virtus compensare l'assenza del capitano Pajola stasera?. Chi sostituirà i pilastri infortunati per gestire la fisicità di Trento?. Quali nuovi acquisti sono già pronti per il futuro della squadra?. Come influirà l'incertezza su Diarra sul risultato della sfida decisiva?.? In Breve Serie ferma sull'1-1 dopo il pareggio della gara-2. Assenze confermate di Derrick Alston Junior e Matteo Accorsi. Incertezza per Aliou Diarra dopo lesione muscolare nella seconda gara. Mercato futuro punta su Jd Notae e Rasheed Bello. La Virtus scende in campo alle 20 di questa sera nella BTS Arena di Trento contro la Dolomiti Energia, affrontando una sfida decisiva per il vantaggio del fattore campo con un roster pesantemente decimato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virtus in crisi a Trento: Pajola fermo per l’artroscopia al menisco

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