La Virtus Bologna scenderà in campo giovedì sera a Milano per la 34ª giornata di Eurolega, affrontando l’Olimpia nel match in programma alle 20.30 all’Unipol Forum. La squadra di Dusko Ivanovic è priva di capitan Pajola, che non sarà presente alla partita. La formazione bolognese si prepara a sfidare gli avversari in un match importante della competizione continentale.

Bologna, 25 marzo 2026 - Derby d’Italia in salsa continentale per la Virtus. Domani sera alle 20.30 la formazione di Dusko Ivanovic torna in campo per la 34esima giornata di Eurolega all’Unipol Forum con l’Olimpia Milano. Indisponibile Alessandro Pajola, la sfida con la Scarpette Rosse è l’occasione per testare le condizioni di Daniel Hackett, 4’ in campo a Reggio Emilia, e Luca Vildoza, tornato ad allenarsi ma in tribuna con l’Una Hotels in vista dei prossimi appuntamenti. “Torniamo a giocare contro Milan o dopo solo una decina di giorni fa e questa partita potrebbe essere totalmente diversa - sottolinea coach Dusko Ivanovic sul derby italiano di Eurolega - Sarà una partita difficile per noi perché se non giochiamo da squadra – come abbiamo fatto nelle ultime due partite – come collettivo tendiamo a perdere energia e identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus giovedì in campo a Milano, manca solo capitan Pajola

Articoli correlati

Leggi anche: Virtus, quanti giorni senza capitan Pajola? E arriva la sfida con Olympiacos

Leggi anche: Le pagelle: capitan Pajola non tradisce mai. Edwards, risposte da campione. Hackett in versione ’highlander’

Una selezione di notizie su Virtus giovedì

Temi più discussi: Virtus giovedì 19 marzo in campo con l’Hapoel Tel Aviv. Dove vedere il match; EasterLeague Pack a partire da 45€ fino alle 15.00 di giovedì: scopri tutte le promozioni sulla biglietteria; Milano, che beffa: il Monaco rimonta da -10 nel 4° quarto e batte l’Olimpia in volata; La Virtus si arrende a Reggio Emilia, finisce 84-70 per la quarta sconfitta in campionato.

Virtus giovedì 19 marzo in campo con l’Hapoel Tel Aviv. Dove vedere il matchSul neutro di Sofia la sfida con gli israeliani alle 20.05 ... msn.com

La Virtus si arrende a Reggio Emilia, finisce 84-70 per la quarta sconfitta in campionatoI bianconeri reggono un quarto, mancano energia e concentrazione. Giovedì di nuovo in campo contro l'Olimpia per l'EuroLeague ... corrieredibologna.corriere.it

OPEN DAY/ APRILE -MAGGIO La società VIRTUS CORNAREDO organizza allenamenti gratuiti per tutto il mese di Aprile e Maggio, rivolti ai ragazzi delle annate 2013 e 2017 2017: tutti i lunedì e mercoledì 2013: tutti i martedì e giovedì Ora - facebook.com facebook

EUROLEGA - La Virtus Bologna questa settimana giocherà solo il Round 34, ovvero il derby giovedì al Forum contro Milano, e recupererà il 33° round (Vs Paris) martedì 31 al PalaDozza. Questo perché la Fiera è occupata dal Cosmoprof e all'Unipol c'è il x.com