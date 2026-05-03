Primato equilibrio difesa e solidità La Virtus di Pajola gioca su più tavoli

La Virtus, con due punti di svantaggio rispetto alla prima posizione in classifica, si prepara a sfidare la squadra avversaria al PalaSerradimigni di Sassari. La squadra di Pajola punta a ottenere la vittoria e consolidare la propria posizione in vista della fine della stagione regolare. I giocatori sono determinati a disputare una partita equilibrata, con l’obiettivo di rafforzare la propria solidità difensiva e mantenere il primato.

Tra la Virtus e il primo posto al termine della stagione regolare, ci sono solo due punti. Jakovljevic e i suoi ragazzi vorrebbero prenderli già oggi, al PalaSerradimigni di Sassari. In Sardegna il più classico dei testa-coda, perché la V nera, prima in solitudine, trova la Dinamo, fanalino di coda. Il primato potrebbe arrivare anche in caso di sconfitta, qualora Brescia (a Tortona) e Milano dovessero cadere. Ma la Virtus vuol fare corsa su se stessa e intende continuare quel percorso virtuoso che, dopo gli otto ko di fila, ha portato Daniel Hackett e compagni a incamerare quattro successi consecutivi. Non ci sono novità dall’infermeria. O...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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È la Virtus di Hackett. Daniel sempre più leader e vicino alla riconferma. Pajola sulla strada di MilosForse è sbagliato di parlare di eterna giovinezza, perché a dicembre gli anni saranno 39.

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