Violenza in viale Crispi individuati i responsabili | sette persone in arresto

Nella serata di ieri, giovedì 21 maggio, in viale Crispi si è verificata una rissa che ha portato all'arresto di sette persone. Tutti sono stati fermati e portati in caserma, cinque cittadini egiziani e due tunisini, tra i 18 e i 25 anni. L'episodio ha coinvolto diverse persone e si è concluso con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno individuato e arrestato i responsabili per il reato di rissa aggravata.

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