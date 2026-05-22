Violenza in viale Crispi individuati i responsabili | sette persone in arresto

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, giovedì 21 maggio, in viale Crispi si è verificata una rissa che ha portato all'arresto di sette persone. Tutti sono stati fermati e portati in caserma, cinque cittadini egiziani e due tunisini, tra i 18 e i 25 anni. L'episodio ha coinvolto diverse persone e si è concluso con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno individuato e arrestato i responsabili per il reato di rissa aggravata.

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Sono in tutto sette gli arrestati (cinque cittadini egiziani e due tunisini, tra i 18 e 25 anni) per il reato di rissa aggravata, in seguito all'episodio di ieri sera, giovedì 21 maggio, in viale Crispi.Come riportato dalla polizia di Stato di Modena in una nota la squadra volante è intervenuta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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