Rissa in viale Crispi individuati i responsabili | sette persone in arresto

Nella serata di giovedì 21 maggio, in viale Crispi, si è verificata una rissa che ha coinvolto diverse persone. Dopo le indagini, le forze dell'ordine hanno individuato sette soggetti coinvolti, tra cui cinque cittadini egiziani e due tunisini, tutti tra i 18 e i 25 anni. A seguito delle verifiche, sono stati arrestati con l’accusa di rissa aggravata. L'evento ha attirato l'attenzione delle autorità che hanno condotto le operazioni di identificazione e fermo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui