Rissa in viale Crispi individuati i responsabili | sette persone in arresto

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di giovedì 21 maggio, in viale Crispi, si è verificata una rissa che ha coinvolto diverse persone. Dopo le indagini, le forze dell'ordine hanno individuato sette soggetti coinvolti, tra cui cinque cittadini egiziani e due tunisini, tutti tra i 18 e i 25 anni. A seguito delle verifiche, sono stati arrestati con l’accusa di rissa aggravata. L'evento ha attirato l'attenzione delle autorità che hanno condotto le operazioni di identificazione e fermo.

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Sono in tutto sette gli arrestati (cinque cittadini egiziani e due tunisini, tra i 18 e 25 anni) per il reato di rissa aggravata, in seguito all'episodio di ieri sera, giovedì 21 maggio, in viale Crispi.Come riportato dalla polizia di Stato di Modena in una nota la squadra volante è intervenuta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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