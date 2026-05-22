Cina e Stati Uniti ottengono risultati positivi in un nuovo piano industriale del settore automobilistico, che prevede la conferma di Fiat come marchio globale. La produzione europea di Stellantis sarà ridimensionata, mentre i livelli occupazionali rimarranno invariati. La strategia mira a rafforzare la presenza internazionale senza ridurre i posti di lavoro in Italia, in particolare nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. La decisione è stata comunicata in un quadro di riorganizzazione generale della casa automobilistica.

Nuovo piano industriale, Fiat sarà uno dei quattro marchi globali. Sforbiciata alla produzione europea, non ai livelli occupazionali. Tanta Cina, tanti Stati Uniti, un po’ di Europa e poca Italia. Investimenti per 60 miliardi di euro entro il 2030 ma riduzione della capacità produttiva in Europa pari a 800.0000 auto in meno. Priorità a quattro marchi chiave del gruppo (Jeep, Ram, Peugeot e Fiat) e lancio di una nuova piattaforma modulare per oltre 30 modelli, che ridurrà i costi del 20%. A proposito di costi, si dovrà arrivare a una riduzione di quelli annui pari a 6 miliardi di euro entro il 2028. Infine, avanti tutta con le partnership con Leapmotor, Dongfeng e il gruppo Tata-Jaguar-Land Rover. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vincono Cina e Usa. Stellantis taglia in Ue ma blinda Pomigliano

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