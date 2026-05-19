Stellantis la nuova e-car nascerà a Pomigliano

Il 19 maggio 2026, Stellantis ha comunicato ufficialmente che la nuova auto elettrica, denominata “e-car”, sarà realizzata nello stabilimento di Pomigliano d’Arco a partire dal 2028. Si tratta di un modello compatto, pensato per essere accessibile dal punto di vista dei costi. La produzione della vettura è prevista nell’impianto campano, che sarà dedicato a questo progetto. La notizia riguarda un investimento diretto in Italia e l’avvio di una nuova fase per lo stabilimento.

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POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 MAGGIO 2026 – Stellantis ha annunciato il lancio del progetto “e-car”, una nuova auto elettrica compatta ed economicamente accessibile che sarà prodotta a partire dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Il gruppo automobilistico punta a rilanciare il segmento delle piccole vetture europee attraverso un modello completamente elettrico, progettato per la mobilità urbana e destinato al mercato continentale. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la produzione avverrà con “volumi produttivi significativi”, consolidando il ruolo strategico del sito campano nel piano industriale del gruppo. Pomigliano al centro della mobilità elettrica europea. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Stellantis, la nuova e-car nascerà a Pomigliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuova Fiat Pandina elettrica a meno di 15 000€ Tutto quello che sappiamo! Sullo stesso argomento Ritirati i licenziamenti Trasnova, salvi i 53 lavoratori della Stellantis di PomiglianoLo ha annunciato la Regione Campania: concessa la cassa integrazione per cessazione attività fino al 31 dicembre a poche ore dal licenziamento... Nuova Tesla Model 2 2026: la baby elettrica nascerà in CinaLa cosiddetta “Tesla Model 2” (nome non ufficiale) è ancora oggi uno dei progetti più confusi di Tesla: tra rinvii, cancellazioni e ritorni di fiamma. #Stellantis e #Leapmotor intendono rafforzare la loro #partnership strategica per aumentare la produzione nello stabilimento di Saragozza, dove un nuovo C-Suv Opel elettrico verrebbe realizzato su una nuova linea insieme al modello C-Suv B10: shorturl.at/ x.com Auto elettrica low cost, Stellantis: arriva la nuova city car prodotta in ItaliaIl gruppo ha annunciato il progetto di una nuova famiglia di auto elettriche compatte ed economiche: la E-Car verrà prodotta dal 2028 a Pomigliano, casa della Fiat Panda ... quattroruote.it Stellantis, accordo da 1 miliardo con Dongfeng per produrre auto elettriche Peugeot e Jeep in Cina dal 2027 ed esportarle. Mentre produttori cinesi sono interessati ad acquistare fabbriche italiane reddit Stellantis E-Car, l’elettrica compatta nascerà a PomiglianoStellantis E-Car sarà una compatta elettrica accessibile prodotta a Pomigliano dal 2028 per rilanciare l’auto piccola europea. affaritaliani.it