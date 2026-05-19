Stellantis | sindaco di Pomigliano e-car ottima notizia ma servono garanzie su indotto

Il sindaco di Pomigliano d’Arco ha commentato la notizia dell’assegnazione a Pomigliano di un nuovo progetto legato a veicoli elettrici da parte di Stellantis. Ha espresso soddisfazione per questa decisione, definendola una buona notizia, ma ha anche sottolineato la necessità di garanzie riguardo all’indotto e ai livelli occupazionali. La comunicazione riguarda un’iniziativa che coinvolge la produzione e l’innovazione nel settore automotive, con dettagli ancora in fase di definizione.

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POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 MAG – “L’annuncio di Stellantis sull’assegnazione a Pomigliano della nuova e-car elettrica rappresenta senza dubbio una notizia importante e positiva per la nostra città, per lo stabilimento e per migliaia di lavoratori che da anni tengono in piedi con professionalità e sacrificio uno dei poli produttivi più significativi del Mezzogiorno”. Lo dichiara il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, commentando la decisione del gruppo automobilistico di avviare dal 2028 nello stabilimento campano la produzione della nuova e-car compatta elettrica destinata al mercato europeo.“Il fatto che si parli di volumi produttivi significativi e di una nuova vettura destinata ad essere centrale nella mobilità europea del futuro – aggiunge Russo – è un segnale che accogliamo con favore e con attenzione”. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Stellantis: sindaco di Pomigliano, “e-car ottima notizia ma servono garanzie su indotto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stellantis, la nuova e-car nascerà a PomiglianoPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 MAGGIO 2026 – Stellantis ha annunciato il lancio del progetto “e-car”, una nuova auto elettrica compatta ed... Stellantis: a Pomigliano partirà nel 2028 la nuova E-Car elettrica? Domande chiave Come farà Stellantis a rendere l'elettrico accessibile a tutti? Quali impatti avrà il progetto E-Car sull'occupazione in Campania?... Elettrico a buon mercato. La sfida di StellantisAntonio Filosa si prepara a ridisegnare Stellantis in Europa. Partendo da una mossa che porta in dote un duplice valore. Primo, rilanciare uno degli stabilimenti italiani più strategici per il costrut ... formiche.net Stellantis, a Pomigliano si produrranno le auto elettriche dal 2028Stellantis lancia il progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime e-car sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi si ... ansa.it