Sal Da Vinci è tornato a Verissimo dopo la recente vittoria al Festival di Sanremo. Un racconto, quello dell’artista partenopeo, che intreccia successo, difficoltà personali e affetti duraturi. Ospite di Silvia Toffanin, il cantante ha ripercorso le tappe principali della sua carriera e della sua vita privata, soffermandosi su un traguardo inseguito a lungo e mai arrivato con facilità. Sal Da Vinci a Verissimo dopo la vittoria a Sanremo 2026. Come ribadito più volte, la vittoria a Sanremo 2026 rappresenta per Sal Da Vinci il punto di arrivo di un percorso complesso. “Ho provato tredici volte ad entrare nel cast”, ha detto, ricordando le numerose esclusioni che negli anni avevano alimentato delusione e dubbi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci a Verissimo, Silvia Toffanin come Mara Venier. Il regalo inaspettato

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