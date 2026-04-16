Romaeuropa Festival 2026 | Arti Contemporanee e Visioni Internazionali

Da ezrome.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival si svolgerà nel 2026, portando in scena circa 100 spettacoli e 240 repliche. La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 1000 artisti provenienti da diversi Paesi, offrendo un palinsesto dedicato alle arti contemporanee e alle visioni internazionali. L'evento si conferma come uno dei principali appuntamenti culturali della città, attirando pubblico e professionisti del settore da tutto il mondo.

Cosa: Quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival, con un ricco palinsesto di circa 100 spettacoli, 240 repliche e la partecipazione di circa 1000 artisti provenienti da tutto il mondo. Dove e Quando: In diversi luoghi nevralgici della capitale, dall’8 settembre al 15 novembre 2026. Perché: Per immergersi in un vasto laboratorio interdisciplinare in cui musica, danza, teatro e creazione digitale esplorano le complessità e le trasformazioni del mondo presente. La capitale italiana si prepara ad accogliere nuovamente una delle rassegne culturali più attese e prestigiose d’Europa: il Romaeuropa Festival, giunto alla sua quarantunesima edizione sotto la sapiente direzione di Fabrizio Grifasi.🔗 Leggi su Ezrome.it

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