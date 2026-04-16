Romaeuropa Festival 2026 | Arti Contemporanee e Visioni Internazionali

La quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival si svolgerà nel 2026, portando in scena circa 100 spettacoli e 240 repliche. La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 1000 artisti provenienti da diversi Paesi, offrendo un palinsesto dedicato alle arti contemporanee e alle visioni internazionali. L'evento si conferma come uno dei principali appuntamenti culturali della città, attirando pubblico e professionisti del settore da tutto il mondo.

Cosa: Quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival, con un ricco palinsesto di circa 100 spettacoli, 240 repliche e la partecipazione di circa 1000 artisti provenienti da tutto il mondo. Dove e Quando: In diversi luoghi nevralgici della capitale, dall’8 settembre al 15 novembre 2026. Perché: Per immergersi in un vasto laboratorio interdisciplinare in cui musica, danza, teatro e creazione digitale esplorano le complessità e le trasformazioni del mondo presente. La capitale italiana si prepara ad accogliere nuovamente una delle rassegne culturali più attese e prestigiose d’Europa: il Romaeuropa Festival, giunto alla sua quarantunesima edizione sotto la sapiente direzione di Fabrizio Grifasi.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Romaeuropa Festival 2026: Arti Contemporanee e Visioni Internazionali Notizie correlate TONO Festival – INTERSCAPE, Bergamo crocevia europeo delle arti contemporaneeBergamo diventa un laboratorio europeo di incontro tra musica e arti visive, valorizzando formazione, ricerca e collaborazione internazionale Per due... Leggi anche: Ribalta Experimental Film Festival, al via la sesta edizione tra maestri internazionali e nuove visioni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Romaeuropa Festival 2026: 100 spettacoli per attraversare il presente; Romaeuropa Festival 2026, presentata a Villa Almone la 41esima edizione: a Roma 100 spettacoli dall’8 settembre al 15 novembre; Cosa vedremo al prossimo Romaeuropa Festival in autunno; Torna Romaeuropa Festival. Romaeuropa 2026, il rischio della contemporaneitàTra grandi maestri e nuove scene, il festival alla sua 41esima edizione trasforma Roma in una mappa globale delle arti ... insideart.eu Romaeuropa Festival 2026: 100 spettacoli per attraversare il presentePresentato il programma di Romaeuropa Festival 2026: 100 spettacoli e mille artisti per la 41esima edizione, da Castellucci a Sasha Waltz ... exibart.com Un piacere per me aver partecipato oggi alla conferenza stampa della 41ª edizione di Romaeuropa Festival. Questo evento rappresenta un ponte tra culture grazie alla collaborazione internazionale, un'occasione per valorizzare Roma come centro artistico gl - facebook.com facebook Romaeuropa Festival, in programma Capossela e un 'classical rave' di Melozzi. Dall'8 settembre al 15 novembre riparte la rassegna internazionale della capitale #ANSA x.com