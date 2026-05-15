Villa Gesuita si apre alla città | Filippo Tadolini e Gabriele Zelli raccontano la dimora di Angelo Masini
Domenica 17 maggio, alle 10 e alle 11, si terranno due visite guidate presso Villa Gesuita. I partecipanti potranno ascoltare le spiegazioni di Filippo Tadolini e Gabriele Zelli sulla storia e gli ambienti della dimora di Angelo Masini. Le visite sono aperte al pubblico e offrono l’opportunità di conoscere più da vicino questa residenza storica. I visitatori potranno quindi esplorare gli spazi della villa in compagnia delle guide.
Domenica 17 maggio, alle 10 e alle 11, Filippo Tadolini e Gabriele Zelli condurranno due visite guidate a Villa Gesuita. Il ritrovo è previsto un quarto d'ora prima dell'inizio degli appuntamenti in via Caprera 38-40, quartiere Ca' Ossi, Forlì.Questi ulteriori due appuntamenti fanno parte del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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