I Carabinieri hanno trovato armi e munizioni nascoste nella controsoffittatura di una casa a Castel Volturno durante un'operazione di polizia. L’uomo di 45 anni è stato arrestato sul posto. La scoperta è avvenuta al termine di una perquisizione nell’abitazione dell’individuo, che ha portato al ritrovamento di un arsenale. La vicenda si inserisce in un’indagine riguardante la presenza di armi illegali nella zona.

I Carabinieri hanno rinvenuto armi e munizioni nascoste nella controsoffittatura dell’abitazione dell’uomo. Arresto con l’accusa di detenzione di armi clandestine e ricettazione.. Nascondeva un piccolo arsenale da guerra all’interno della controsoffittatura della propria abitazione. È quanto scoperto nel pomeriggio di ieri dai militari della Stazione Carabinieri di Varcaturo che hanno arrestato per detenzione di armi clandestine e ricettazione A.V., 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era monitorato dai carabinieri che hanno deciso di compiere il blitz nell’abitazione di Castel Volturno dove risiedeva. Durante la perquisizione, nascosta all’interno di una scatola in legno nascosta nella controsoffittatura, una pistola semiautomatica Colt calibro 45 con matricola abrasa.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Castel Volturno: scoperto arsenale in casa, arrestato 45enne

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