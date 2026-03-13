scoperto un arsenale in casa padre e due figli nei guai

Durante il giorno, sulla strada principale che porta a una frazione di Sassoferrato, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Le autorità hanno scoperto un arsenale in una casa, coinvolgendo un padre e due figli. L’intervento delle forze di polizia ha portato alla scoperta di armi e munizioni, evidenziando un grave episodio di negligenza nella custodia delle armi.

Una raffica di colpi esplosi nel cuore del giorno, sulla strada principale che conduce a una frazione di Sassoferrato, ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di imprudenza venatoria e gravissime negligenze nella custodia delle armi grazie all’azione preventiva del commissariato fabrianese. Il bilancio è pesante: tre persone denunciate — un padre e i suoi due figli appena maggiorenni — e il sequestro cautelativo di un vero e proprio arsenale composto da 22 fucili e centinaia di munizioni. Tutto ha avuto inizio qualche settimana fa, lungo i sentieri che portano al Monte Strega. Durante una battuta al cinghiale, due giovani cacciatori hanno dato vita a una scena da brividi, ricostruita dai carabinieri forestali di Sassoferrato e Fabriano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

