Villa San Giovanni | piano per il nuovo porto e l’autoporto a Sud

A Villa San Giovanni si sta pianificando la costruzione di un nuovo porto e di un autoporto situati a sud. Sono state presentate sei soluzioni tecniche diverse per i lotti 1 e 2, riguardanti le modalità di realizzazione e le caratteristiche degli interventi. La questione principale riguarda l’impatto sul traffico pesante nelle strade della zona, che potrebbe subire modifiche in base alle scelte progettuali. Le decisioni definitive sono attese nei prossimi mesi, dopo le analisi delle proposte tecniche.

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? Domande chiave Come cambierà il traffico pesante nelle strade di Villa San Giovanni?. Quali sono le sei soluzioni tecniche proposte per i lotti 1 e 2?. Perché è stata esclusa la costruzione di una bretella autostradale?. Come verrà trasformato il Piazzale Anas per restituire spazio alla città?.? In Breve Relazione approvata il 21 maggio 2026 su proposta del Circolo T. Giordano.. Progetto sviluppato dalla CM di Reggio focalizzato sui lotti 1 e 2.. Riqualificazione prevista per il Piazzale Anas e i sottopassi ferroviari cittadini.. Esclusa bretella autostradale per pendenze e interferenze con i servizi Terna.. Il Consiglio Comunale di Villa San Giovanni ha approvato il 21 maggio 2026 una relazione tecnico-politica integrata che delinea il futuro delle infrastrutture portuali della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa San Giovanni: piano per il nuovo porto e l’autoporto a Sud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Villa San Giovanni: gli autotrasportatori propongono lEcopass Sullo stesso argomento Villa San Giovanni: FI chiede accesso agli atti sull’autoporto? Cosa scoprirai Come sono stati gestiti i fondi del decreto emergenza per l'autoporto? Quali professionisti hanno ricevuto gli incarichi per la... Villa San Giovanni, nominato il rup per il progetto del porto a sudSi avvia il percorso verso la realizzazione dell'area portuale a sud di Villa San Giovanni. Porto di Villa San Giovanni, il CODACONS chiede chiarimenti all’Autorità Portuale sul DPSSIl CODACONS della provincia di Reggio Calabria ha trasmesso una formale richiesta di chiarimenti e di riesame istruttorio al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, avv. Francesco ... strettoweb.com A.C.A. S.N.C. DI AGARLA STEFANO, AGARLA ALESSANDRO E CANAZZA FEDERICA SIGLABILE A.C.A. - S.N.C - Results on X | Live Posts & Updates x.com Bonelli passa da Villa San Giovanni per dire no al Ponte sullo Stretto, ma all’incontro pubblico non c’è nessuno | VIDEOPotremmo dire letteralmente quattro gatti perché magari qualche gatto è davvero passato, mentre qualcun altro si sarà nascosto per il freddo. Prima di arrivare a Reggio Calabria, per sparare a zero ... strettoweb.com