Villa San Giovanni nominato il rup per il progetto del porto a sud

A Villa San Giovanni si fa un passo avanti nella realizzazione dell’area portuale a sud. La sindaca, insieme alla giunta e al gruppo consiliare di maggioranza, ha ufficializzato la nomina del responsabile unico del procedimento (rup) per il progetto. La notizia è stata comunicata attraverso una determina firmata dall’Autorità di sistema portuale, segnando l’avvio ufficiale delle procedure per il nuovo sito portuale.

Si avvia il percorso verso la realizzazione dell'area portuale a sud di Villa San Giovanni. Lo annunciano con soddisfazione la sindaca Giusy Caminiti, la giunta e il gruppo consiliare di maggioranza, rendendo nota la firma di una importante determina dell’Autorità di sistema portuale dello.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Porto di Villa San Giovanni, il punto sull'opera a Sud del molo di sopraflutto: riunione a MessinaIl sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha partecipato all'incontro: “Una buona notizia per la comunità villese, attesa da molti... Curare con la prevenzione, a Villa San Giovanni nuovo incontro del progetto pilota per gli studentiQuesta mattina, nell’auditorium Giovanni Trecroci dell’Istituto comprensivo Giovanni XIII di Villa San Giovanni, si è svolto il secondo incontro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Villa San Giovanni, procede l’iter per la realizzazione del Porto a sud · ilreggino.it; Porto a sud di Villa San Giovanni, l’Authority nomina il Rup per la progettazione; AdSp dello Stretto, Marabello nuova segretaria generale; Rimpasto? La giunta Schifani resta com’era, Amata resta dov’era e il repulisti del centrodestra si è fermato a… Villa San Giovanni. Porto a sud di Villa San Giovanni, l’Authority nomina il Rup per la progettazioneA darne notizia la sindaca Giusy Caminiti: «Se ne discute dal 1989 e l’amministrazione, il Consiglio comunale e tutte i partiti e associazioni nel 2023 in maniera unanime hanno indicato nella nuova in ... reggio.gazzettadelsud.it Villa, nuovo porto a sud. Il sindaco Caminiti: ‘Mai così vicini dal passare dalle parole ai fatti’Villa S.G., il sindaco Caminiti annuncia la nomina del RUP per il porto a sud: Un passo storico per liberare il centro cittadino dai tir ... citynow.it Tuscia Fotografia. . Fiori, Passione e Lungimiranza: Villa San Giovanni in Tuscia riparte da qui! La 5ª stagione di Tuscia in Fiore non poteva che sbocciare a Villa San Giovanni in Tuscia. In questa intervista speciale, facciamo il punto su un "piccolo grande - facebook.com facebook