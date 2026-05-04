Villa San Giovanni | FI chiede accesso agli atti sull’autoporto

A Villa San Giovanni, la FI ha richiesto l’accesso agli atti riguardanti l’autoporto. La richiesta mira a verificare come sono stati gestiti i fondi provenienti dal decreto emergenza destinati a questa infrastruttura. Sono stati inoltre richiesti dettagli sugli incarichi affidati ai professionisti per la progettazione dell’area di Castelluccio. La documentazione richiesta riguarda specificamente le procedure di assegnazione e l’impiego delle risorse pubbliche.

? Cosa scoprirai Come sono stati gestiti i fondi del decreto emergenza per l'autoporto?. Quali professionisti hanno ricevuto gli incarichi per la progettazione a Castelluccio?. Perché i consiglieri chiedono di visionare le delibere di Giunta?. Cosa accadrà ai fondi se venissero spostati su altre finalità?.? In Breve Consiglieri Lucisano, Siclari, Calderone e De Marco guidano l'istanza di verifica.. Verifiche su delibere di Giunta e incarichi professionali per il 2026.. Controllo sui fondi del decreto emergenza e spese già impegnate.. Analisi degli studi preliminari per l'infrastruttura in località Castelluccio.. I consiglieri di Forza Italia...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa San Giovanni: FI chiede accesso agli atti sull’autoporto Notizie correlate Sospetto amianto a Campogalliano, l'Osservatorio Nazionale chiede l'accesso agli attiDopo le segnalazioni dei cittadini su presunte coperture in eternit tra via Zucchini e via Rubiera, l'ONA di Carpi sollecita le verifiche... De Luca chiede l’accesso agli atti: ‘Vogliamo la verità sulle liste? Cosa scoprirai Come può un parere regionale permettere 15 liste senza firme? Chi ha influenzato la percezione della regolarità del voto a Messina?... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Porto a sud, Villa San Giovanni accelera: nominato il RUP per avviare la progettazione; Porto a sud di Villa San Giovanni, l’Authority nomina il Rup per la progettazione; Vetrina dei candidati sezione Calabria. Elezioni 2026; Tuscia in Fiore 2026. Villa San Giovanni, rimosso un natante incagliato da 4 anniCoinvolta in un'incidente la grossa imbarcazione era rimasta sul lungomare Cannitello. Ora finalmente è stata portata via ... rainews.it Villa San Giovanni. Dopo 4 anni rimosso il relitto della Odyssey SpiritDopo quattro anni è stata finalmente rimosso il relitto dell’imbarcazione Odyssey Spirit battente bandiera belga che si era arenata sulla costa di Villa San Giovanni a ridosso del lungomare cittadino ... tempostretto.it Villa San Giovanni. Dopo 4 anni rimosso il relitto della Odyssey Spirit Si era arenata il 21 aprile 2022... - facebook.com facebook