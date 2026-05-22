Vigili del fuoco arriva un traguardo internazionale | certificati i moduli Usar Light e Medium

I Vigili del fuoco italiani hanno ottenuto una certificazione internazionale presso Pisa, dove sono stati riconosciuti i moduli Usar Light e Usar Medium. La certificazione è stata rilasciata secondo lo standard Insarag, un parametro adottato dalle Nazioni Unite per le operazioni di ricerca e soccorso in grandi emergenze. Questa attestazione conferma il livello di preparazione e l’efficacia dei moduli utilizzati nelle missioni di soccorso in situazioni di crisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui