Maxi esercitazione internazionale dei vigili del fuoco | squadre da tutta Italia a Pisa per la certificazione Onu
Da domenica 12 a venerdì 17 aprile, la provincia di Pisa ospita una maxi esercitazione internazionale dei vigili del fuoco, con squadre provenienti da tutta Italia. L’evento si svolge nel quadro della seconda ‘pre-exercise’ nazionale per i moduli Usar Italy, coordinata dal Comando locale. L’obiettivo dell’attività è ottenere la certificazione Onu per le squadre coinvolte, che si concentrano sulle tecniche di soccorso urbano e ricerca di persone scomparse.
La provincia di Pisa si trasforma per una settimana nel centro nevralgico del soccorso d’eccellenza. Da domenica 12 a venerdì 17 aprile, il Comando dei vigili del fuoco di Pisa coordinerà la seconda ‘pre-exercise’ nazionale per i moduli Usar Italy (Urban Search and Rescue).L’attività è un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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