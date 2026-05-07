’Antincendio depotenziato’ I Vigili del fuoco mettono in evidenza le criticità strutturali

Dopo che le fiamme sono state domate sul Monte Faeta, i Vigili del fuoco hanno segnalato problemi strutturali nelle misure di prevenzione e gestione degli incendi in Toscana. Le criticità evidenziate riguardano alcune strutture antincendio considerate insufficienti o depotenziate, ponendo l’attenzione sulla capacità di intervento in caso di nuovi incendi. La discussione si concentra ora sulle condizioni del sistema di sicurezza e prevenzione presenti nella regione.

Passato il pericolo per le fiamme sul Monte Faeta, ora sono le critiche a "riaccendere" il dibattito sul sistema di prevenzione e gestione incendi in Toscana. Critiche che arrivano proprio da parte di chi è stato in prima linea a spegnere il rogo. Sono infatti i sindacati dei Vigili del fuoco – la Conapo e la Cgil – a lamentare, il primo, la carenza di risorse e il "depotenziamento del Corpo", il secondo lo "smantellamento" della Sala operativa unificata. "Non è nostra intenzione entrare nel merito di eventuali sottovalutazioni iniziali – ha detto il vice segretario regionale Conapo Toscana Nicola Todaro -. Riteniamo però doveroso evidenziare alcune criticità strutturali già segnalate in passato: la Toscana dispone di circa 11 milioni di euro destinati alla lotta agli incendi boschivi, ma meno del 3% viene destinato ai Vigili del Fuoco".🔗 Leggi su Lanazione.it

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’Antincendio depotenziato’. I Vigili del fuoco mettono in evidenza le criticità strutturaliI sindacati Conapo e Cgil puntano l’indice contro le carenze di risorse e lo smantellamento della Sala operativa unificata a livello regionale . lanazione.it

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