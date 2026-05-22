Viene punto da un insetto nel giardino dell'amico a Molinella Paolo Fravezzi morto dopo un giorno in ospedale

Un uomo di 52 anni è deceduto un giorno dopo essere stato punto da un insetto nel giardino di un amico a Molinella, nel Bolognese. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava aiutando un conoscente. Dopo la puntura, l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è rimasto ricoverato per un giorno prima di perdere la vita. La causa esatta del decesso non è ancora stata comunicata ufficialmente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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