Viene punto da un insetto nel giardino dell'amico a Molinella Paolo Fravezzi morto dopo un giorno in ospedale
Un uomo di 52 anni è deceduto un giorno dopo essere stato punto da un insetto nel giardino di un amico a Molinella, nel Bolognese. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava aiutando un conoscente. Dopo la puntura, l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è rimasto ricoverato per un giorno prima di perdere la vita. La causa esatta del decesso non è ancora stata comunicata ufficialmente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Paolo Fravezzi è morto dopo 24 ore in ospedale in seguito a una puntura di insetto. Il 52enne è stato punto mentre aiutava un amico nel giardino della sua abitazione a Molinella, nel Bolognese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Helens 5-Star Bee Spa: DIY Hydration Station!
Sullo stesso argomento
Paolo Fravezzi morto a 52enne dopo la puntura di un insetto in cortileMolinella, 21 maggio 2026 – Ha lottato per 24 ore, ma non ce l’ha fatta: è morto il 52enne Paolo Fravezzi, colpito da infarto, mercoledì, dopo la...
Paolo Fravezzi morto a 52 anni dopo la puntura di un insetto in cortileMolinella, 21 maggio 2026 – Ha lottato per 24 ore, ma non ce l’ha fatta: è morto il 52enne Paolo Fravezzi, colpito da infarto, mercoledì, dopo la...
Paolo Fravezzi morto a 52 anni dopo la puntura di un insetto in cortileL’uomo, che viveva a Baricella, è spirato dopo 24 ore in ospedale. L’addio degli amici: Penseremo noi ai tuoi amati cani ... ilrestodelcarlino.it
Molinella, Paolo Fravezzi morto a 52 anni per la puntura di un insetto nel cortile di casaIl cinquantaduenne di Molinella è morto oggi al Sant’Orsola dopo essere stato ricoverato, ieri, il 20 maggio, a causa della puntura di un insetto: l’uomo si era accasciato a terra nel cortile di casa. bologna.repubblica.it