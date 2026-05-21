Paolo Fravezzi morto a 52enne dopo la puntura di un insetto in cortile

Un uomo di 52 anni è deceduto a seguito di un infarto dopo essere stato punto da un insetto nel cortile di casa. L’episodio è avvenuto mercoledì in una località della provincia. Nonostante l’intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto circa 24 ore dopo l’accaduto. La vittima aveva avuto una reazione che ha portato a complicanze cardiache, e i medici hanno confermato il decesso poco prima di mezzogiorno. La dinamica esatta dell’incidente è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

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Molinella, 21 maggio 2026 – Ha lottato per 24 ore, ma non ce l’ha fatta: è morto il 52enne Paolo Fravezzi, colpito da infarto, mercoledì, dopo la puntura di un insetto. L’uomo, residente nel territorio della Bassa, a Baricella, era andato nella frazione di Selva Malvezzi, nella mattinata di mercoledì, per dare una mano in giardino a un amico in via Boscosa. Fravezzi aveva lamentato la puntura di un insetto. A un certo punto, poco prima di mezzogiorno, Fravezzi aveva lamentato la puntura di un insetto, non bene identificato. Pochi minuti dopo, mentre l’amico del 52enne era in casa, ha notato che Fravezzi si era accasciato al suolo, nell’erba, privo di conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paolo Fravezzi morto a 52enne dopo la puntura di un insetto in cortile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento È gravissimo il 52enne colto da un malore dopo la puntura di un insettoRestano estremamente critiche le condizioni del 52enne ricoverato al policlinico Sant’Orsola di Bologna dopo un grave malore provocato dalla puntura... Malore dopo la puntura di un insetto: 52enne in pericolo di vitaUn uomo di 52 anni è stato ricoverato al policlinico Sant’Orsola di Bologna per un malore causato dalla puntura di un insetto.