Paolo Fravezzi morto a 52 anni dopo la puntura di un insetto in cortile

Un uomo di 52 anni è deceduto mercoledì, dopo aver subito un infarto. La vittima era stata punto da un insetto nel cortile di casa e aveva iniziato a sentirsi male poco dopo. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma non sono riusciti a salvargli la vita. La morte è avvenuta circa 24 ore dopo l’attacco, nel corso della notte. Le autorità stanno raccogliendo informazioni sulla dinamica dell’accaduto e sulla possibile causa dell’infarto.

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Molinella, 21 maggio 2026 – Ha lottato per 24 ore, ma non ce l’ha fatta: è morto il 52enne Paolo Fravezzi, colpito da infarto, mercoledì, dopo la puntura di un insetto. L’uomo, residente nel territorio della Bassa, a Baricella, era andato nella frazione di Selva Malvezzi, nella mattinata di mercoledì, per dare una mano in giardino a un amico in via Boscosa. Fravezzi aveva lamentato la puntura di un insetto. A un certo punto, poco prima di mezzogiorno, Fravezzi aveva lamentato la puntura di un insetto, non bene identificato. Pochi minuti dopo, mentre l’amico del 52enne era in casa, ha notato che Fravezzi si era accasciato al suolo, nell’erba, privo di conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paolo Fravezzi morto a 52 anni dopo la puntura di un insetto in cortile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paolo Fravezzi morto a 52enne dopo la puntura di un insetto in cortileMolinella, 21 maggio 2026 – Ha lottato per 24 ore, ma non ce l’ha fatta: è morto il 52enne Paolo Fravezzi, colpito da infarto, mercoledì, dopo la... Morto dopo puntura di insetto, il cordoglio di amici e tifosi della Spal per NicoFerrara, 4 maggio 2026 – Un malore improvviso e il cuore che si ferma, nel pieno di un tranquillo sabato di sole.