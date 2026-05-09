In un momento di tensioni interne e di divisioni nello spogliatoio, si susseguono le domande sulla gestione delle recenti situazioni. Tra le polemiche legate all’attacco di un giocatore per difendere un compagno e i malumori sul futuro dell’allenatore, il club si trova al centro di un dibattito acceso. La situazione si aggrava con il caso Mbappé e le decisioni che si prospettano in vista delle prossime sfide.

La Casa Blanca è in fiamme, e per guidare i pompieri è stato contattato l’incendiario Jose Mourinho. Scelta giusta? Scelta sbagliata? Ecco 9 domande e altrettante risposte per capire cosa succede e cosa succederà al Real Madrid. Sì. José ha adottato la stessa politica scelta da Ancelotti nel 2021, autocandidarsi alla panchina senza padrone del Madrid. Per Carlo la risposta fu un sì immediato, prima telefonata il sabato, presentazione il lunedì, con Mou il processo è più lungo e farraginoso, ma le possibilità di successo sono indubbie. Corsi e ricorsi calcistici: Zidane e Ancelotti sono tornati al Madrid, Mou è già tornato al Chelsea e al Benfica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È l'uomo giusto? Cosa farà con Vinicius, che attaccò per difendere Prestianni? Mou-bis al Real in 9 domande

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Arbeloa su Prestianni, Vinicius e Mbappé: le parole dell'ex Real MadridIl Real Madrid si prepara alla sfida di playoff di Champions contro il Benfica, e la conferenza stampa di Álvaro Arbeloa offre una lettura chiara...

Leggi anche: Caso Vinícius: la UEFA ferma Prestianni, squalifica shock prima del Real Madrid

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Juric al Verona: mai dire mai. Ivan l'uomo giusto per il rilancio? COSA NE PENSATE; Ranocchia: Chivu è l'uomo giusto per aprire un ciclo vincente; Svolta per la Figc: giocatori e allenatori con Malagò, 'è l'uomo giusto'; Milan, Tare: Qui devi lasciare il segno. Allegri è l’uomo giusto.

Tottenham, Tudor a rischio esonero: Io mi sento sempre l'uomo giusto, ma qui problematiche difficili da spiegare. Kinsky? Una cosa mai vistaIl Tottenham crolla ancora e Igor Tudor torna nel mirino della critica. La sconfitta contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League è netta, 5-2 in Spagna, ma a ... calciomercato.com

Milito e l’elogio a Chivu: È sicuramente l’uomo giusto per l’InterMilano - «Lautaro ha ancora tanti anni da dare all’Inter, ma per lui le porte sono sempre aperte. Ha esordito in prima squadra al Racing entrando proprio al mio posto: si vedeva subito che era un ... corrieredellosport.it

Che cosa succede alle #finanze dei comuni in #GranBretagna. L'articolo del Daily Telegraph tratto dalla rassegna di Giuseppe Liturri #9maggio #finanza #economia x.com